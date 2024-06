Recepção de pop star em São Bernardo

Marina Silva (Rede), ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, recebeu tratamento de pop star durante agenda com o deputado estadual e pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Fernando, na sexta-feira. Cerca de 500 pessoas, segundo a organização, lotaram o auditório da Acisbec (Associação Comercial e Industrial da cidade) para acompanhar o evento. Ao final dos discursos, um corredor de seguranças precisou ser criado para que a ministra deixasse o palco e se dirigisse a uma sala para conceder entrevista à imprensa, separando-a da multidão de pré-candidatos que se espremia para tentar tirar fotos com Marina. Após a coletiva, os políticos da Rede Sustentabilidade tiveram preferência para se aproximar da chefe da Pasta, o que causou certa irritação entre os petistas, que precisaram esperar sua vez. Alguns deles, aliás, só conseguiram a tão desejada foto porque romperam o corredor de seguranças formado na saída da entidade e se agarraram à ministra – que, solícita, apesar de aparentar cansaço, atendeu a todos.

BASTIDORES

Emprego

A deputada estadual e primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra (Cidadania-foto), acompanhou ontem o secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Aroaldo da Silva, durante agenda na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, na zona Oeste da Capital. Durante o encontro, o chefe da Pasta, Jorge Lima, se comprometeu a apoiar ações da entidade regional e a implementar programas com foco na geração de emprego e renda nas sete cidades.

Gabinete do ódio

Antes limitada a funcionários menos graduados da pré-campanha do vice dissidente Luiz Zacarias (PL) ao Paço de Santo André, a distribuição de material com ataques ao prefeito Paulo Serra (PSDB) – alçado ao posto de inimigo número 1 do grupo, embora não concorra a nenhum cargo em outubro – passou nos últimos dias a ser feita pelo aparelho de telefone do próprio pré-candidato liberal.

Proximidade

José Almir da Silva, o Almir do Gás (PRD), é dos vereadores da base do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), na Câmara, o de maior interlocução com a pré-candidata governista à sucessão do tucano, a primeira-sobrinha Flávia Morando (União Brasil). Há, inclusive, quem o inclua por isso na lista de possíveis postulantes a vice de Flávia, que já possui os nomes do presidente do Sindicato dos Cegonheiros, José Ronaldo, o Boizinho; de Luis Ricardo Davanzo (Republicanos), ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em São Bernardo; do ex-secretário José Luiz Gavinelli (União) e do ex-deputado Giba Marson (Republicanos).

LDO

A Câmara de Diadema realiza hoje, às 16h, audiência pública em atendimento à LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para debater o projeto de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) referente a 2025. A proposta, que deve ser votada em plenário até o recesso de julho. prevê receitas de R$ 2,33 bilhões para o município no próximo ano, montante 5,2% superior ao projetado para o atual exercício.

Taxa do lixo

Taka Yamauchi (MDB), pré-candidato de oposição à Prefeitura de Diadema, tem intensificado mobilizações contra a vinculação na cidade da taxa do lixo à cobrança de água, em vigor desde abril do ano passado. A última delas foi realizada no Jardim Canhema. Em recente entrevista ao podcast Política em Cena, do Diário, Taka disse que a cobrança é ilegal, pois “há dois serviços distintos no mesmo código de barras”.