Palavra do Leitor - 25 de junho de 2024

Aborto

'Deputados federais da região se dividem sobre PL do aborto’ (Política, dia 19). A paralisação de uma vida só é compreendida, respeitada e aceita pela Constituição como última alternativa. Porém, o aborto se dá quando duas pessoas decidem pela interrupção da vida de um feto, um bebê, uma criança. Isso é homicídio. E quando essas duas “pessoas” criminosas pagam por um médico, muitas vezes de clínica ilegal e/ou clandestina, estão cometendo um crime doloso (quando há intenção de matar). Matar uma criança que, no caso, é inocente e sem direito algum de viver e sem defesa. Pois esses assassinos tinham conhecimento o tempo todo do risco que é fazer o sexo por sexo ou o sexo sem as prevenções e cuidados que se precisa ter quando não se tem intenção de gerar uma vida. Por esta razão é que a lei deve sempre ser aplicada e cumprida, ainda que com direito de defesa, como reza essa mesma Constituição.

Cecél Garcia

Santo André

Mauá – 1

‘Juiz João abre mão da pré-candidatura a prefeito de Mauá e vira opção para ser vice de Marcelo Oliveira’ (Primeira Página, dia 18). Com o sinal positivo dos militantes, em plenária que aconteceu no Diretório do Partido dos Trabalhadores, ao nome do Juiz João (PSD) como vice do atual prefeito Marcelo Oliveira, fica mais forte a possibilidade de uma dobradinha PT e PSDB. Assim, os petistas mostram que estão mais no centro do que no radicalismo de esquerda, quebrando a polarização. O opositor, deputado estadual Atila Jacomussi, agora inelegível, com as contas de todos anos de sua gestão reprovadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e endossada por maioria dos vereadores, caiu na Lei da Ficha Limpa. E já se fala em uma articulação entre Atila e o seu ex-secretário de Segurança Pública, Sargento Simões, como seu vice, lembrando que, quando ele ficou à frente da Secretaria de Segurança, a Guarda Municipal ficou sem viaturas por falta de pagamentos pelos veículos que compõem a frota. Retrocesso em Mauá nunca mais.

Eduardo Furtado

Mauá

Mauá – 2

‘Quadra da Rua Ariosto da Silva Lázaro é entregue reformada’ (www.dgabc.com.br). Gostaria que o prefeito olhasse um pouco pelo bairro Sônia Maria, pois acabaram com o campo que tínhamos. Está largado. Se não fossem os jogadores que estão cuidando, já tinha virado ‘lixão’. Gostaríamos muito que esse projeto abrangesse o campo do Jardim Sônia Maria, que está cercado e poderia ter um gramado sintético, pois aí seria menos manutenção. Prefeito, o Jardim Sônia Maria faz parte de Mauá também.

Alex Sandro Rodrigues

Mauá

Dois pesos

A opinião de Bolsonaro sobre o processo eleitoral, em reunião com embaixadores em 2022, foi o motivo da sua punição eleitoral, da inelegibilidade por oito anos. Em 1º de maio de 2024, em aglomeração de sindicalistas alusiva ao Dia do Trabalho, Lula, antecipando-se ao período permitido, fez campanha para Boulos à candidatura à Prefeitura de São Paulo. A punição de Lula foi multa de R$ 20 mil. ‘Aos amigos os favores, aos inimigos, a lei’, como diria Maquiavel.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Ramalhão

‘Presidente afirma que ganhar a Copa do Brasil hoje poria Ramalhão no rumo’ (Primeira Página, ontem). Até quando torcedor e diretoria do Santo André vão ficar se iludindo com a Copa do Brasil? Vamos viver o hoje, pois bastante times estão evoluindo e o Santo André está estacionado. Olhem o público no Estádio Bruno José Daniel, uma vergonha. Diretoria está acabando com o time.

Sidnei Castro

Santo André