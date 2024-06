Conheça os 12 filhos e herdeiros de Elon Musk

Elon Musk confirmou o nascimento de seu 12º filho ao site americano Page Six. A criança, que não teve nome ou gênero revelado, é o terceiro filho do empresário com Shivon Zills, executiva da Neuralink.

A única coisa que se sabe é que o caçula do diretor executivo da Tesla nasceu no início de 2024.

Musk alegou que o nascimento do filho não era um segredo, já que seus amigos e familiares estavam cientes.

Ao todo, o empresário já teve 12 filhos com três mulheres diferentes. Confira abaixo lista dos outros 11 filhos do bilionário.

Quem são os outros filhos de Elon Musk

Nevada Alexander

Nevada Alexander nasceu em 2002, mas morreu com 10 semanas de vida após ser diagnosticado com síndrome da morte súbita infantil (SMSI). O bebê era filho de Musk com a escritora canadense Justine Wilson.

Griffin e Vivian

Após a perda do primeiro filho, o ex-casal realizou fertilização in vitro, que foi bem-sucedida e resultou no nascimento dos gêmeos Griffin e Vivian em abril de 2004. Atualmente, os dois jovens de 20 anos vivem com a mãe. No início do ano, Vivian solicitou a mudança legal de gênero e nome, alegando que não queria ter o sobrenome do pai em seus documentos.

Kai, Saxon e Damian Musk

Em 2006, eles deram às boas-vindas a Kai, Saxon e Damian Musk. Os trigêmeos têm 18 anos e ocasionalmente aparecem ao lado do pai em eventos.

X (Æ A-XII)

X, chamado antes de Æ A-XII, que violava a lei da Califórnia porque não integrava o alfabeto ingês, foi o primeiro filho do homem mais rico do mundo com a cantora Claire Elise Boucher, também conhecida como Grimes. X nasceu em maio de 2020.

Exa Dark Sideræl Musk

Exa Dark Sideræl Musk, também conhecida como Y, nasceu em maio de 2022. A identidade da criança foi mantida em sigilo até março do ano passado, quando Grimes postou uma foto da filha em seu X (antigo Twitter).

Techno Mechanicu (Tau)

O terceiro filho da relação de Musk e Claire Elise Boucher é Techno Mechanicu, apelidado de Tau, e não teve sua data de nascimento revelada.

Strider e Azure Musk

Em 2021, os gêmeos Strider e Azure Musk chegaram ao mundo. Assim como o 12º filho do diretor executivo da Tesla Motors, revelado agora, os dois são filhos de Elon Musk com Shivon Zills, executiva da Neuralink.