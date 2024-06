Ben Affleck grita com paparazzi na porta da casa que divide com Jennifer Lopez: - É perigoso o que vocês estão fazendo

Ben Affleck deu bronca em paparazzi que o fotografaram saindo da casa que divide com Jennifer Lopez nos Estados Unidos. Parece que a situação entre o casal está cada mais próxima de um possível fim, já que o ator foi fotografado sem aliança em Los Angeles, nos Estados Unidos, enquanto a atriz está curtindo umas férias na Itália.

Na madrugada desta segunda-feira, 24, Ben Affleck protagonizou uma cena em frente à sua casa com Lopez, em que ele brigou com paparazzi que o fotografaram enquanto ele deixava o local. O registro foi compartilhado pelo TMZ. O ator chamou a atenção dos fotógrafos por dispararem vários flashes em seu rosto, fazendo com que ele não enxergasse nada:

- Cara, você vai me envolver em um acidente de carro. Não coloquem flashes enquanto estou descendo a garagem. Você nem sabe se sou eu! Não façam isso, vocês podem causar um acidente. Pare. É perigoso o que vocês estão fazendo. Você está entendendo? Eu não consigo ver. Alguém pode se machucar enquanto faz essa m***a.

O ator também citou sua filha Violet, fruto de seu relacionamento com Jennifer Garner, para pedir para os paparazzi pararem:

- Jesus Cristo, uma hora minha filha vai descer. Se vocês colocarem flashes na casa dela, estão colocando ela em perigo.

Fim da amizade?

Segundo fontes afirmaram à revista In Touch, Matt Damon não quer manter a amizade com Ben Affleck devido à postura de J-Lo na relação dos dois. As fontes contaram que ela é muito fechada e nada descontraída, o oposto do novo casal de amigos de Damon - Emily Blunt e John Krasinski:

Quando se trata de casais, há muito menos drama para Matt e Lucy quando eles estão com Emily Blunt e John Krasinski. É só por causa da maneira como Jennifer se comporta, mesmo perto dos amigos, ela é uma pessoa muito difícil de baixar a guarda, enquanto John e Emily são a definição de descontraído.

É importante lembrar que Affleck e Damon são amigos de infância e sempre se mostraram muito próximos, mesmo quando se tornaram galãs de Hollywood. Mas, ao que tudo indica, o drama na relação de Ben com J-Lo parece ter afastado os amigos.