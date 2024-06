Abertas as inscrições do curso de liderança para mulheres com deficiência

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abriu nesta segunda-feira (24) as inscrições para o curso de Liderança e Empoderamento Feminino do programa TODAS in-Rede. A iniciativa, que é válida para todo o Estado de São Paulo, promove cursos on-line gratuitos para mulheres com deficiência, familiares e apoiadores e aborda temas como o empreendedorismo e os direitos femininos. As vagas são limitadas e as inscrições vão até 30 de julho.

O curso é on-line, acessível em Libras, e conta com certificação. Já as aulas desta nova turma ocorrerão nos dias 6, 8, 13, 15 e 20 de agosto, das 19h às 22h horas.

A iniciativa da Secretaria é fruto de parceria com a Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais (AME).

Para se inscrever, é necessário acessar o formulário https://forms.gle/JkV4ENcGa4eVXwmt8.