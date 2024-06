Nego do Borel volta a se pronunciar sobre briga com filho de Otávio Mesquita e dispara: Vou denunciar

Depois do desentendimento que aconteceu entre Nego do Borel e o filho de Otávio Mesquita, o cantor decidiu tomar medidas drásticas contra Luiz Otavio após o tapa no rosto que levou durante o fim de semana. Nesta segunda-feira, dia 24, o artista compartilhou um vídeo ao lado de seu advogado.

No registro, Nego do Borel volta a afirmar que a briga não foi combinada previamente entre eles:

- Primeiramente, eu queria agradecer a todas as mensagens de carinho que a galera vem mandando para mim. Infelizmente, esse final de semana tivemos um ocorrido muito sério. Esse cara que vocês viram vem me seguindo. Desde o primeiro dia que eu vi esse cara, que eu não sabia quem era, ele vem me desafiando para lutar com ele no FMS [Fight Music Show].

Na sequência, o cantor disse que não irá topar participar do programa, mesmo que Luiz continue com a pressão nas redes sociais. Nego do Borel deixou claro que pratica boxe, mas que não utiliza a arte marcial para praticar violência.

Na sequência, o artista volta a defender que a briga foi verdadeira e diz que irá tomar medidas legais contra Luiz Otavio Mesquita, fazendo a abertura de um processo contra o influenciador digital.

- Como vocês podem ver no vídeo, ele me dá um tapa na cara. Ele me zoa na internet, eu zoou ele, mas ele que vem me perseguindo o tempo todo. Até então, eu não sabia que ia chegar a esse ponto. Estou aqui para falar para vocês que é sério, não é uma brincadeira. Eu vou denunciar ele, eu vou processar, eu vou correr atrás do meu direito e ele vai pagar pelo que ele fez. Estou aqui com o meu advogado, a gente está juntando tudo e a gente vai atrás do nosso direito.