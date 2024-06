Feirão de Emprego na saúde de São Bernardo acontecerá sexta

Em um novo Feirão de Emprego, São Bernardo visa ocupar mais de 800 vagas na área da saúde. A edição do evento acontece nesta última sexta-feira do mês (28), das 8h às 17h, dentro do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Av. Kennedy, 1.155 - Parque Anchieta).

Diferente da versão do feirão em maio, que atendeu 2.506 interessados e encaminhou para pré-aprovação (restando documentação e exame médico) 867 candidatos - desta vez, a participação do público contou com inscrição prévia e divulgada pela Prefeitura. Já não são aceitas mais candidaturas.