Teatro Elis Regina recebe comédia gratuita 'No Cantinho com Você'

Nesta quarta (28), às 20h, o Teatro Elis Regina (Av. João Firmino, 900 - Assunção) dará palco à comédia 'No Cantinho com Você', da Epifania Cia. de Teatro, em apresentação única no Grande ABC. A exibição é uma celebração aos 14 anos do grupo, que fará ainda turnê pelas cidades paulistas de Rio Claro, Piracicaba, Votorantim, Araras, Cubatão, São Sebastião, São e Mairiporã.

Segundo a Epifania, o momento é de prestígio já que, em 2021, durante a pandemia de Covid-19, o conteúdo era exibido em formato online.

Para acompanhar o espetáculo, basta reservar assentos antes da exibição na bilheteria do teatro. A apresentação é aberta ao público e gratuita.

'No Cantinho com Você' é uma produção apoiada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio de recursos do Proac Editais.

O ENREDO



'No cantinho com você' é o programa de entrevistas da Rádio Jaburu apresentado por Venusa do Rego, mulher em busca de sucesso e de bisbilhotar a vida alheia. A comédia - que ri das fragilidades, mas não abdica de mostrar a força e a coragem das mulheres, traz para o palco três entrevistas: uma mulher do povo (Maria João) que falará sobre sua experiência com o parto numa maternidade pública; uma atriz e produtora (Amanda Leones) que está fazendo a divulgação do mais recente trabalho de seu grupo de teatro e uma personal influencer e coach de relacionamentos (Alexia Von Poser), sempre com uma frase de efeito, reveladora de muitas de suas contradições, na ponta da língua.