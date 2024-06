Rodrigo Faro revela como atingiu gordura corporal de atleta aos 50 anos de idade: - Mudança gigante

Rodrigo Faro faz sucesso nas redes sociais compartilhando sua rotina de treinos de calistenia - técnica que envolve exercícios apenas com o peso do próprio corpo - e mudanças físicas. Em entrevista à revista GQ, o apresentador revelou estar com 12% de gordura corporal, meta considerada ideal para atletas segundo o Conselho Americano de Exercício, e contou o segredo para atingir o percentual aos 50 anos de idade.

No bate-papo com o veículo, Faro contou que realiza musculação desde os 18 anos, mas há seis meses conheceu a técnica da calistenia, quando esbarrou em um jovem durante um jogo de futebol:

- Ele era meio magrinho. Quando trombei com ele, fui arremessado há uns dois metros de distância, como se eu tivesse batido numa barra de mármore. Acabou o jogo e perguntei como ele tinha uma musculatura tão dura e forte, e ele falou que era atleta de calistenia.

Foi então que ele decidiu enfim adotar a calistenia em sua rotina, praticando duas vezes na semana - de segunda e sexta-feira -, para fortalecer e tonificar o corpo:

- Meu corpo mudou, ganhei um tônus muscular, uma força, uma resistência e uma mobilidade que eu não tinha, relatou.

E ele não deixou a musculação de lado! Terça, quarta e quinta-feira são os dias da atividade. E, devido a nova modalidade, os treinos também mudaram: antes, o objetivo era a hipertrofia, e atualmente, o foco é em força e resistência.

- Eu não quero ficar gigante. Quero ficar com o mesmo tamanho de corpo, porém, com outro tônus, mais denso, mais forte. O tônus de quem faz calistenia não é absurdamente gigante, mas é trincado, duro, forte, e essa é a textura muscular que eu busco. Em seis meses, já consegui alcançar uma mudança gigante, disse.

Além dos treinos, a alimentação também é algo que Faro cuida muito bem. No dia a dia, o apresentador costuma fazer quatro refeições no dia: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, priorizando vegetais, legumes e proteínas magras. E ainda não consome glúten, açúcar, lactose, refrigerante, arroz e evita comer queijo.

- Estou nessa alimentação há muito tempo já e meus ganhos são gradativos. Cada vez que faço um exame, eu fico muito feliz. Endoscopia e colonoscopia, por exemplo, o intestino funciona perfeitamente, e isso é fruto das minhas escolhas alimentares, falou.