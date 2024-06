Esposa de Zé Vaqueiro revela que filho mais velho ficou doente oito vezes nos últimos meses: - Me dá um medo muito grande

Ingra Soares, a esposa de Zé Vaqueiro compartilhou com os fãs nesta segunda-feira, 24, que seu filho mais velho, Daniel, ficou gripado oito vezes nos últimos meses. Ela demonstrou sua preocupação com seu filho caçula, Arthur, já que o pequeno nasceu com malformação congênita e continua internado.

Soares contou em seus Stories do Instagram que o primogênito está gripado e que ela também está. Por conta disso, ela fica aflita ao visitar o caçula Arthur, que tem apenas dez meses de vida e ainda revelou que Daniel ficou doente oito vezes durante os últimos meses:

- Estou até um pouco melhor da voz, porém muita tosse, catarro e garganta doendo. Daniel acho que ficou gripado umas sete, oito vezes nos últimos meses e eu fazendo de tudo para curar. Por conta dessas viroses e pneumonias, muita coisa, meu medo muito grande no hospital que Arthur está, vem muita criancinha com pneumonia, isso me dá um medo muito grande.

Ela ainda revelou os desafios de ir visitar o pequenino no hospital, já que fica muito preocupada:

- Tem que fazer de tudo para ter cuidado com o Arthur, então vocês imaginem como é, a mãe fica com os cabelos todos em pé.

O filho mais novo de Ingra e Zé Vaqueiro segue internado após uma parada cardíaca. O pequeno ficou na UTI, Unidade de Tratamento Intensivo desde o nascimento, após ser diagnosticado com Síndrome de Patatau, que causa malformações no corpo do bebê. Arthur chegou a receber alta médica e foi levado para casa, mas precisou ser socorrido menos de 24 horas depois.