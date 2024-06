Doku diz que Lukaku está 'com medo de comemorar' após ter 3 gols anulados na Euro

O atacante Jérémy Doku, da Bélgica, afirmou nesta segunda-feira que Romelu Lukaku, seu companheiro de seleção, está "com medo de comemorar" seus gols na Euro. O atacante teve três gols anulados após a intervenção do VAR na Euro da Alemanha.

Lukaku teve dois gols anulados pelo VAR na derrota da Bélgica por 1 a 0 para a Eslováquia, um por impedimento e outro por bola de mão anterior de Openda. O VAR detectou outro impedimento quando o atacante marcou na vitória por 2 a 0 sobre a Romênia, no sábado.

O atacante ainda não aparece na lista de artilheiros na Euro, mas Doku disse que seu companheiro de ataque continua otimista. "Agora, quando marca, acho que ele está com medo de comemorar", disse Doku. "Ele não teve muita sorte, mas está feliz porque vencemos. Claro que ele sempre quer marcar e pensa nas estatísticas individuais, é normal. Mas ele está feliz com o impacto que causa em nosso time e com as chances criadas."

Apesar de ainda não ter marcado na Euro, Lukaku foi o responsável pela assistência no gol de Tielemans, que abriu o placar na vitória sobre os romenos. "Se você assistir aos jogos verá o quanto ele é importante para nós", afirmou Doku, ressaltando a participação de Lukaku na jogada.

A Bélgica enfrenta a Ucrânia em seu último jogo na quarta-feira no Grupo E, o mais equilibrado da Euro, no qual as quatro seleções têm três pontos cada uma. "A pressão existe, mas só queremos vencer", afirmou o atacante do Manchester City. "Mesmo que já tivéssemos com seis pontos, iríamos para vencer o jogo. Agora há um pouco mais de tensão, mas é disso que gostamos."