Após Travis Kelce subir no palco da The Eras Tour com Taylor Swift, casal comemora sucesso da turnê em Londres

Taylor Swift e Travis Kelce foram flagrados saindo juntinhos para comemorar a estreia da The Eras Tour - turnê na cantora - em Londres, na Inglaterra. Em foto divulgada pelo site Page Six, o casal apostou em um look trabalhado em lã, a loirinha no colorido e o atleta no off-white.

Mas não parou por aí, viu?! Travis Kelce surpreendeu os swifties - fandom de Taylor Swift - ao subir no palco do último show da turnê da cantora em Londres. O astro do futebol americano se caracterizou igual aos dançarinos, com um smooking clássico, e brilhou ao lado da namorada na performance de I Can Do It With A Broken Heart.

Vale lembrar que essa foi a primeira vez que o casal subiu ao palco juntos depois de confirmarem o namoro.

Apesar de toda a fofura do casal, quem parece não ter gostado muitos dos shows da The Eras foi a a banda norte-americana, Foo Fighters, que dividiu a capital britânica com Taylor Swift no último fim de semana. Acontece que o vocalista do grupo, Dave Grohl soltou uma alfinetada para a cantora pop durante o show que ocorreu no último sábado, dia 22.

- Estou dizendo, cara, você não quer sofrer com a fúria de Taylor Swift. Gostamos de chamar nossa turnê de Errors Tour [Turnê dos Erros, em tradução literal], porque já tivemos mais do que algumas eras, e alguns muitos erros também. Apenas alguns. Isso é porque nós tocamos de verdade ao vivo. Opa, falou.