Jogo 6. Santo André 3, Palmeiras 3. Dez anos depois... ...o retorno do Verdão ao Brunão. E que partida empolgante foi aquela!

Histórico e, de fato, empolgante. No gol do Palmeiras, São Marcos; no banco do Ramalhão, Péricles Chamusca, o novo técnico.

Escrevia Divanei Guazzelli, na coluna Confidencial:

Uma mudança de foco com o novo treinador. Com apenas 38 anos, Chamusca, integrante de uma novíssima geração de técnicos.

Ferreira deu ao Santo André três dos seus principais momentos da história de 37 anos:

1 - A volta à divisão principal paulista em 2001.

2 - O acesso à Série B do Brasileiro.

3 - O título da Copa Estado de São Paulo, o que permitiu ao Santo André atingir elevado estágio na Copa do Brasil.

Naquela quarta-feira, 12 de maio de 2004, mais do que o retorno do Palmeiras com o seu time principal ao Estádio Bruno Daniel após dez anos, o jogo com o Santo André, marcado para as 21h45, abria o confronto que para o vencedor poderia ser histórico.

E não houve vencedor neste chamado “jogo da ida”.

QUE VENHA A ‘VOLTA’

Presente mais uma vez ao Bruno Daniel, o palmeirense Divanei Guazzelli, sempre imparcial e brilhante, registrava para a história na abertura do Caderno de Esportes do Diário:

Santo André fez um jogo empolgante com o Palmeiras, e o empate por 3 a 3 deixa totalmente em aberta a definição de uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil.

Empate por um ou dois gols favorece o alviverde. Ao Ramalhão é necessária a vitória por qualquer contagem ou uma igualdade superior a quatro gols.

NOTA DA MEMÓRIA - O “jogo da volta” estava marcado para 20 de maio de 2004. E quem diria que, em pleno Parque Antarctica, o Santo André se classificaria com um empate por quatro gols?

Enquanto isso...

Péricles Chamusca estreou como técnico do Santo André no sábado anterior ao primeiro jogo com o Palmeiras: 2 a 0 diante do Marília, com gols de Da Guia e Makanaki.

O Santo André estava em 13º lugar na tabela do Brasileiro B, mas caia para o último lugar com a confirmação pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva da perda de 12 pontos por irregularidades na inscrição de jogadores.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Jogo 7: no Parque Antarctica, Palmeiras 4, Santo André 4

Crédito da foto 1 – Thales Stadler (12-5-2004)

Crédito da foto 2 – Andréa Iseki (21-4-2004)

EM CAMPO. Barbieri e Osmar, valores do Ramalhão no primeiro jogo com o Palmeiras: Osmar marcou um golaço que encobriu Marcos e foi um dos pivôs da punição sofrida pelo Santo André no Brasileiro B

Martins no Memorial

Professor José de Souza Martins, com raízes em São Caetano, é o convidado de hoje do projeto “Grandes Diálogos no Memorial”.

Tema: “Metamorfose da escravidão e sua persistência no Brasil”.

Mediação: Juliana Sayuki.

Promoção: Centro de Estudos da América Latina, Unesp e FEU.

Horário: 19h às 21h.

Avenida Mario de Andrade, 664, Barra Funda, Capital. Auditório da Biblioteca Latino-Americana.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 25 de junho de 1994 – Edição 8735

MANCHETE – Brasil goleia e já está classificado.

Vitória sobre Camarões por 3 a 0 garantia por antecipação a passagem da Seleção para a próxima fase da Copa dos EUA.

“Romário é a diferença da Seleção”, escrevia Edson Rossi, enviado especial do Diário à Copa 94.

DIADEMA – Câmara Municipal de Diadema aprovava, por aclamação, moção de repúdio contra o editorial do Diário intitulado “Moleque de Rua” (edição de 16-6-1994).

No editorial, o Diário avaliava a ocupação da sede da Sabesp feita com apoio do prefeito José de Filippi Jr., e criticava sua atitude considerada truculenta.

NOVO EDITORIAL – Dos moleques de rua.

Os vereadores optaram por ser caudatários da Prefeitura de Diadema no caso Saned-Sabesp.

MOVIMENTO SINDICAL – Bancários do ABC elegiam chapa da situação, com José Luiz da Silva presidente; Remigio Todeschini assumia a presidência dos Químicos.

EM 25 DE JUNHO DE...

1934 - Começava a circular o trem diesel elétrico “O Cometa”, iniciativa da São Paulo Railway, que servia a região. A inauguração do novo trem foi em Paranapiacaba com as presenças dos prefeitos de São Bernardo, São Paulo e Santos.

HOJE

Dia do Imigrante

Dia do Quilo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Maués (AM), Paratinga (BA), Porto (PI), Rosário Oeste (MT), São Roque do Canaã (ES) e Tuneiras do Oeste (PR).

São Guilherme de Vercelli

25 de junho

Santo italiano (1085-1142). Fundador da Congregação beneditina de Montevergine.

Ilustração – Recanto Nossa Senhora de Lourdes (Rede Guanelliana)