Euro digital trará resiliência econômica em meio a tensões geopolíticas, diz membro do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, disse nesta segunda-feira que está convicto de que o euro digital - moeda digital de banco central (CBDC) da zona do euro - será um sucesso, visto que trará a digitalização das economias e a aproximação comercial entre os países da União Europeia.

Durante discurso em Roma, na Itália, Nagel disse que o euro digital traz mais resiliência econômica pra o bloco, em meio a "uma era de tensões geopolíticas".

Ele aponta que, como os pagamentos digitais atuais passam por intermediários de outras regiões do globo, a Europa fica exposta às vontades de outros países. "O euro digital reforçaria a autonomia estratégica da Europa e aumentaria a nossa resiliência", pontuou.

Além disso, ele mencionou que uma CBDC da zona do euro impulsionaria a inovação na região, porque a moeda digital "apoiaria o desenvolvimento de soluções de pagamento inovadoras", com a possibilidade de desenvolver contratos inteligentes para pagamentos automatizados, seguros e transparentes.