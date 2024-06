Denilson lamenta morte de sobrinha de nove anos de idade: Sem entender

A família de Denilson está passando por uma fase delicada. No último domingo, dia 23, o comentarista esportivo compartilhou com seus seguidores que Lorena, de nove anos de idade, morreu.

Ao compartilhar uma série de fotos ao lado da pequena, Denilson escreveu:

Mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender? Titio te ama e vou sentir saudades do bençaaa titiooo. Deus sabe de todas as coisas e sei que você está aí no paraíso e em Paz. Que o senhor nos dê força para seguir e MINHA IRMÃ, EU TE AMO MUITO E VOU ESTAR COMO SEMPRE DO SEU LADO.

Forças para a família!