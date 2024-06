Homem é preso por tentar subornar policiais após flagrante com moto roubada

R$ 5.000,00 teria sido o valor oferecido por um homem detido em Diadema, após tentar subornar policiais militares da Força Tática do 24° Batalhão nesta segunda-feira (24). A ação ocorreu durante um patrulhamento pelo bairro Taboão, quando os agentes avistaram uma motocicleta suspeita na via pública, ocupada por um homem e uma mulher sem capacetes. Ao notarem a presença da viatura, o condutor teria tentado fugir, mas foi interceptado pela equipe.

Segundo informações, após uma busca pessoal, nada de ilícito teria sido encontrado com os dois abordados. No entanto, ao verificar a motocicleta, foi descoberto que a moto era roubada. O condutor teria admitido saber da origem criminosa do veículo, e justificado que tinha "pegado emprestado" para um passeio. Durante a entrevista, o suspeito teria oferecido o dinheiro aos policiais para negociar sua liberdade, em um flagrante de corrupção ativa.

A ocorrência foi encaminhada ao 3° Distrito Policial de Diadema, onde foi registrado um Boletim por Receptação e Corrupção Ativa. O homem permanece à disposição da justiça, enquanto a mulher, que estava na garupa da motocicleta, foi liberada aos responsáveis.