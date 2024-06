Celeridade e economia alavancam Poupatempo da Saúde, diz secretário

Inaugurado no início de fevereiro, o Poupatempo da Saúde, em Santo André, ultrapassou a marca de 100 mil atendimentos médicos. O secretário de Saúde, Acacio Miranda, destacou a celeridade no atendimento e a economia gerada como os grandes trunfos da unidade. “Tínhamos a expectativa de que cairia no gosto das pessoas, mas a média de 1.700 de atendimentos diários supera, e muito, aquilo que pensávamos num primeiro momento”, avaliou.

A ideia do Poupatempo da Saúde foi de Gilvan Júnior (PSDB), ex-secretário de saúde que se afastou com a intenção de se candidatar a prefeito, com o objetivo de unificar os serviços especializados. O projeto visava, primeiramente, acelerar o atendimento da população, que anteriormente precisava se deslocar entre diferentes locais para consultas e exames. Além disso, concentrar as especialidades em um único aparelho resultaria em economia financeira, ao reduzir os custos operacionais de manter vários espaços separados.

O equipamento está instalado no Atrium Shopping, na Vila Homero Thon, com dois andares e 45 consultórios. O acesso dos andreenses ao Poupatempo da Saúde se dá pelas unidades básicas de saúde onde o morador é cadastrado. Após o atendimento clínico nestas unidades, em caso de necessidade, o paciente é encaminhado para os médicos especialistas que atendem no Poupatempo da Saúde. No total, há mais de 30 especialidades disponíveis e 150 médicos atuando no novo equipamento todos os dias.

Os resultados positivos do Poupatempo da Saúde superaram as expectativas iniciais. “Ganhamos em escala e foi bem aceito. Os próprios andreenses defendem hoje a instituição. O serviço de saúde é prestado dentro de um shopping, o que tira aquele estigma que se tem de um aparelho de saúde”, destacou Miranda.

Ele acrescentou que o fato de a média de atendimentos diários ter superado em muito o que foi inicialmente projetado se deve a eficácia do equipamento, principalmente à velocidade no atendimento e à economia de recursos públicos.

O conceito do Poupatempo da Saúde atraiu a atenção de outros municípios, que enviaram comissões para entender a dinâmica do aparelho e replicá-lo. Entre as visitas recebidas estão a de um pré-candidato a prefeito de Campinas, a vice-prefeita de Limeira, Erika Tank (PL), e uma comissão de prefeitos do Alto Tietê, interessados em adotar a mesma abordagem em suas cidades.

]OFTALMOLOGIA

Segundo o secretário, um dos serviços mais procurados no Poupatempo da Saúde é o oftalmológico, o que levou ao aumento do atendimento nessa área devido à alta demanda. Acacio Miranda apontou que a diversidade de demandas dentro do ramo da oftalmologia, como catarata e trauma relacionado ao fundo de olho, contribuiu para a procura elevada.

“Pessoas que costumavam frequentar convênios e hospitais particulares estão optando pelo Poupatempo da Saúde pela rapidez no atendimento”, explicou Miranda.

Apesar de estarem atualmente focados em padronizar toda a rede de saúde dentro dos padrões do QualiSaúde, a crescente demanda e o número de novos exames e pacientes utilizando o serviço podem incentivar a consideração de novas unidades do Poupatempo da Saúde no futuro. “Não temos essa discussão no momento, mas, com a crescente demanda, já se passa a pensar nessa circunstância.”

Além da unidade, Santo André lançou este ano o aplicativo Poupatempo da Saúde, que permite aos andreenses o acesso a diversos serviços como histórico de agendamentos, carteira de vacinação, localização de farmácia para retirada de medicamentos por meio da geolocaliza-ção, entre outros. A plataforma está disponível para ser baixada tanto no Android como no iOS.