Luciano Huck comenta polêmica de nota de Nathália Dill no Dança dos Famosos: As pessoas têm que ter opinião

Luciano Huck não deixou passar as críticas feitas contra Nathália Dill durante a participação dela no Dança dos Famosos, no último dia 16 de junho. Como você acompanhou, ela acabou desagradando uma parte do público após dar 9.9 para Juliano Floss.

Sem muitos rodeos, Huck disparou:

- Obviamente a gente convida os jurados artísticos para estar nesse palco e todo mundo tem liberdade absoluta de fala, de expressão, de julgamento. Então, a coisa que eu mais detesto no mundo é patrulha.

E continua:

- No mundo que a gente está, muito dividido, muito polarizado que a gente está, quando você discorda de alguém, parece que a pessoa é sua inimiga. Não, você só não tem a mesma opinião que ela. E essa é apenas a democracia. Semana passada, a Nathália Dill deu 9.9 para uma performance, do Juliano Floss, que eu adoro e tal, mas ela está no direito dela. Eu fico muito incomodado quando esse tribunal sem noção da internet começa a julgar as pessoas porque elas têm opinião. As pessoas têm que ter opinião. Então, quero deixar claro que aqui é um espaço aberto e as pessoas falam o que elas querem, dão a opinião que elas querem. Enfim, aqui é um palco com absoluta liberdade. Muito obrigado.

Lilia Cabral, que estava fazendo parte do juri artístico do Dança ainda completou:

- A Nathália é uma pessoa muito fofa e não pode ser castigada assim porque ela é uma pessoa que tem opinião. E isso não significa que ela tenha feito uma coisa errada.