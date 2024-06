Treta na mansão! Guipa joga creme no rosto de Kaio e caos se instala na mansão de A Grande Conquista

A mansão pegou fogo! Kaio e Guipa foram protagonistas de uma baita treta na madrugada desta segunda-feira, dia 24, em A Grande Conquista. Tudo começou quando alguns conquisteiros resolveram brincar com Guipa e colocaram pasta de dente nas coisas dele. O participante não gostou nada e ficou logo irritado com a atitude.

A treta ficou mais tensa...Guipa quebrou a porta do outro quarto e participantes temem punição. Logo em seguida, ele revida a brincadeira e suja as coisas de quem fez a trolagem com ele.

Aí o clima esquentou de novo! Guipa simplesmente pegou um creme e jogou na cara do Kaio! Os outros participantes saíram em defesa do Kaio e falaram que não foi ele que sujou as coisas, além de pontuarem que Guipa estava se exaltanado.

A treta foi até a hora de dormir, mas, no final, Haddad e Guipa se entenderam.