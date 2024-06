Em nome de sua família, Patrícia Abravanel pede desculpas para Eliana em despedida do SBT

O último domingo, 23, foi dia de despedida na tela do SBT. A emissora televisionou o último Programa da Eliana e depois convidou a apresentadora para participar do Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel, para uma série de homenagens.

Quem acompanha a carreira da loira, não teve como não emocionar. Principalmente, com a leitura da carta que ela escreveu para o chefe de longa data, Silvio Santos - que está atualmente afastado da televisão.

Em resposta, Patrícia acabou se desculpando com Eliana em nome da família Abravanel:

- Quero aproveitar pra dizer que não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa ou falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, quero em nome da família Abravanel, de todo Grupo Silvio Santos e do SBT, que você nos perdoe. Não sei o que aconteceu.

E continua:

- Não sei por onde entrou esse sentimento. Quero que você vá pra esse novo ciclo sabendo que você é muito amada aqui. Não existe SBT sem Eliana. A gente tem muito carinho, respeito e admiração por você. E as portas estarão sempre abertas pra você, Eliana. Se algo aconteceu, não sei, te peço perdão, da minha família e do SBT, pra você. Nos perdoe. Vá livre e confiante, e saiba que você tem uma casa pra voltar, se você quiser.