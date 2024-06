Seleção inicia busca da 10ª conquista na Copa América com Dorival

Liderado por Vinicius Júnior e Rodrygo, o Brasil estreia hoje pela Copa América contra a Costa Rica (22h). A partida marca o primeiro compromisso oficial de Dorival Júnior como técnico da Seleção.

Campeã do torneio pela última vez em 2019, a Seleção Brasileira vai atrás de sua décima conquista, e busca se aproximar de Argentina e Uruguai, que dividem o posto de maiores vencedores, com 15 títulos cada um.

Outro objetivo do Brasil é uma revanche contra os argentinos, que são os atuais campeões da competição, e levantaram o troféu em pleno Maracanã em 2021.

Uma possível conquista brasileira da Copa América também ajudaria o atacante Vinicius Júnior a alcançar uma marca individual, que seria a premiação da Bola de Ouro. Cotado como um dos melhores jogadores do mundo na Para a primeira partida, Dorival Júnior deve manter o atacante Endrick no banco de reservas e escalar um time parecido com o que entrou em campo no amistoso contra os Estados Unidos, que acabou em um empate por 1 a 1.

anos, em 1960.

O último encontro entre as seleções aconteceu na Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Neymar e Philippe Coutinho.