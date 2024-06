EUA enviam porta-aviões com capacidade nuclear à Coreia do Sul para exercício militar

Um porta-aviões com capacidade nuclear dos Estados Unidos chegou no sábado, 22, à Coreia do Sul para um exercício militar envolvendo o Japão, enquanto os países intensificam o treinamento militar para lidar com as ameaças norte-coreanas, que aumentaram após um pacto de segurança com a Rússia.

A chegada do grupo de ataque USS Theodore Roosevelt à cidade de Busan ocorreu um dia depois da Coreia do Sul ter convocado o embaixador russo para protestar contra um grande acordo entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, na semana passada.

O acordo promete assistência de defesa mútua em caso de guerra. A Coreia do Sul diz que o acordo representa uma ameaça à sua segurança e alertou que poderia considerar o envio de armas para a Ucrânia para ajudar a combater a invasão russa como resposta - uma medida que certamente arruinaria as suas relações com Moscou.

Após uma reunião entre os chefes de defesa em Cingapura no início de Junho, os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão anunciaram os exercícios Freedom Edge.

O exercício com o grupo de ataque de Roosevelt deverá começar ainda em junho. Os militares da Coreia do Sul não confirmaram detalhes específicos do treinamento. Fonte: Associated Press