Diadema amplia em mais de 50% exames e consultas oftalmológicas

O número de exames, consultas e cirurgias oftalmológicas realizadas no Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso, em Diadema, entre janeiro e abril de 2024, teve aumento de 54% em relação ao mesmo período do ano anterior. A comparação entre os quatro primeiros meses de cada ano mostrou o crescimento de 25.555 para 39.308 na realização desses procedimentos.

Os dados constam dos relatórios de prestação de contas da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) de cada período, que apresenta informações sobre toda a produção dos serviços de saúde. Os documentos estão disponíveis no site da Prefeitura (https://portal.diadema.sp.gov.br/saude/saude-sus/).

“Esse aumento na oferta e realização de procedimento é resultado da consolidação do Quarteirão da Saúde como um grande centro de especialidades com 100% de funcionamento. São 30 especialidades, três centro cirúrgicos, diversos exames e estamos trabalhando para ampliar mais o número de atendimentos”, afirmou o secretário municipal da pasta, José Antônio da Silva.

A maior produção é referente aos exames oftalmológicos, que passaram de 21.404 para 33.085, um aumento de 54,57%. As consultas foram de 3.854 para 5.807, uma ampliação de 50,67%. As cirurgias oftalmológicas foram ampliadas de 297 para 416.

“Além dessas cirurgias, realizamos mais 336 cirurgias de laqueadura, vasectomia e varizes. É preciso ressaltar que o Quarteirão é um Centro de Especialidades e retomou sua capacidade total em meados de 2023”, afirma a diretora geral do Quarteirão, Maria Claudia Vilela.

Em todo o ano de 2023, foram realizados 85.633 exames, 15.310 consultas e mais de 1.000 cirurgias oftalmológicas.

As especializadas também foram ampliadas, passando de 13.226, entre janeiro e abril de 2023, para 20.401, no primeiro quadrimestre de 2024, o que representa um aumento de 54,24%.

No dia 15 de junho, três médicos residentes foram certificados com o título de especialistas em oftalmologia. O Serviço de Oftalmologia com Residência Médica credenciada pelo MEC (Ministério da Educação) e CBO (Conselho Brasileiro De Oftalmologia) do Quarteirão da Saúde existe desde 2012 e esta é a 10ª turma a se formar.

Para ser atendimento na especialidade de oftalmologia, o morador precisa ser encaminhado pela UBS (Unidade Básica de Saúde), que é a porta de entrada para a rede municipal. Os endereços podem ser conferidos pelo portal (https://portal.diadema.sp.gov.br/ubs-por-bairro/).