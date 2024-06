Hamilton se empolga com 1º pódio na temporada, e Russell critica estratégia da Mercedes

Lewis Hamilton voltou ao pódio neste domingo ao terminar o Grande Prêmio da Espanha na terceira colocação. O britânico, que já tem um acordo para estar à frente do volante da Ferrari no próximo ano, mostrou empolgação com a sequência da temporada.

"Foi um fim de semana muito bom. Agradeço à equipe por todo trabalho com estratégia e com a parada nos boxes. Assim como o Lando, também perdi tempo na largada, perdi algum tempo para as Ferrari, então foi uma batalha complicada para voltar para essa posição. Não sei se era possível ficar mais perto dos carros à frente, mas melhoramos muito", afirmou o britânico, que não subia ao pódio desde o GP do México, no ano passado.

Hamilton usou uma estratégia diferente de seu companheiro de equipe e fechou a corrida com os pneus macios, enquanto George Russell terminou com os duros. Ele afirmou que tudo foi pensado com antecedência. "Era o plano desde o início. Para mim nunca foi uma opção andar com pneus duros, então sempre estive pensando em começar a corrida de macio, mudar para os médios e depois voltar para os macios. Todas as ultrapassagens foram muito apertadas, do jeito que tem de ser", completou.

Já Russell criticou a estratégia da Mercedes, que o fez ficar fora do pódio. Ele chegou a liderar a corrida logo após a largada, após surpreender Lando Norris, da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bull.

"O pit stop lento me jogou para trás, aquele pneu duro era uma porcaria e fui forçado a parar mais cedo no final. Mas terceiro e quarto lugares eram nosso máximo", disse Russell, que continuou. "Para nós, andamos bem embora tivéssemos alguns problemas, mas Max e Lando fazem um grande trabalho e estão à frente. Na Áustria vai ser difícil, temos muitas dificuldades historicamente."

Os pilotos voltam às pistas no próximo final de semana para o Grande Prêmio da Áustria, no Red Bull King. A corrida acontecerá no domingo, às 10h (de Brasília).