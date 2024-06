Norris se diz frustrado com 2º lugar no GP da Espanha: "Merecíamos mais"

Lando Norris provou mais uma vez que a McLaren está pronta para grandes conquistas na atual temporada de Fórmula 1. O britânico largou na pole neste domingo, no Grande Prêmio da Espanha, mas perdeu logo de cara duas posições, para Max Verstappen e George Russell, e precisou fazer uma corrida de recuperação. Mesmo assim, conseguiu terminar o circuito em segundo lugar, apenas atrás do piloto da Red Bull.

"Tive uma péssima largada, com certeza fomos mais rápidos, simples assim. Decepcionado. Deveria ter vencido, ferrei com tudo na largada. O carro estava incrível e merecíamos mais", disse Norris, claramente desapontado com o resultado. Ainda no carro, ele chegou a reclamar de sua atuação em Barcelona.

"Só perdi no começo. Obrigado à equipe, porque esse carro é incrível e somamos bons pontos para a sequência. Não tenho certeza do que eu fiz de errado, mas vou olhar e buscar melhorar para as próximas", completou.

Oscar Piastri não foi tão agressivo quanto seu companheiro de McLaren e acabou ficando em sétimo lugar. O australiano está na sexta posição do Mundial de Pilotos, com 87 pontos. Norris é o segundo, com 150. Verstappen lidera com 219.

Os pilotos voltam às pistas no próximo final de semana para o Grande Prêmio da Áustria, no Red Bull King. A corrida acontecerá no domingo, às 10h (de Brasília).