Samara Felippo rebate críticas após vídeo polêmico em aniversário da filha: Você sempre vai incomodar

Samara Felippo vem sendo alvo de críticas após postar um vídeo do parabéns da filha, Lara, no qual ela muda a letra do Com quem será para: Vai depender se a Lara vai querer. Agora, a atriz rebate haters em nova publicação no Instagram.

Ela postou uma foto com suas filhas e na legenda deixou um texto em resposta ao ocorrido:

Postei outro dia um vídeo de 20 segundos do parabéns da minha filha que fazia 11 anos. Quero trazer aqui não revolta e nem raiva, mas um alerta mesmo porque sei que muitas mães me seguem e trocamos o que acreditamos ser identificação e caminho de criação.

Em seguida, ela explica o motivo de alterar a letra:

Desde que olhei mais atentamente para diversas músicas infantis, elas deixaram de ser repertório em casa e festinhas [...] .Quando surge na festinha puxado por amiguinhos, sempre brinco e damos risada, assim como foi ali no vídeo.

Samara também fala sobre a especulação do vídeo e diz que não entende tanto motivo de ódio:

O vídeo viralizou e nem sei porque, acredito que tenha saído em páginas de desserviço de fofocas, e toda a escória, esgoto, todo lixo que as seguem, foram lá no meu post, cheios de ódio, foram lá me atacar, atacar a uma criação que eu escolhi dar para minha filha. Atacar uma mãe e a palavra feminista. Eles odeiam. E não conseguem simplesmente passar o feed.

A atriz ainda fala sobre nunca ter recebido esse tipo de críticas na internet e compartilha nos Stories diversas ameaças:

Eu sempre digo que aprendi a lidar com hater, a vida é isso agora para quem usa internet e se posiciona seja politicamente, seja sobre sua vida pessoal. Você sempre vai incomodar. Mas ameaça eu nunca tinha recebido a esse ponto.

Ela também fala sobre sua criação e diz ter orgulho de como educa as filhas:

As pessoas preocupadas como eu conduzo a minha maternidade, pessoas julgando 20 segundos de um vídeo, entre elas muitas mulheres vociferando ódio, julgando a minha maternidade, maternidade onde a minha prioridade de vida são minhas filhas, onde crio sozinha há 14 anos duas meninas.

Felippo também reafirma sua força e diz que os haters significam nada para ela:

Enfim, isso tudo para dizer que cheguei a retirar da grade do meu perfil o vídeo porque fui deixando me consumir, me fazendo mal, mas respirei forte e sigo meu caminho reafirmando e relembrando tudo que sou e represento para as minhas filhas e o que essa gente representa para nós. Nada! Até porque elas vão crescer e terão que lidar com a ignorância, infelizmente.

Por fim, ela deixa um recadinho para suas seguidoras:

Amores que estão aqui no amor, cuidado se vocês não aguentam esse Câncer digital/ social que são os chamados haters se preservem! Isso pode ser fatal. Cuidem-se. Sigo bem aqui cuidando das minhas parceiras/ filhas e mulheres incríveis que me cercam e me seguem. Amor e respiro para vocês!