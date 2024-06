Lula viaja a SP neste domingo, mas sem compromissos públicos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou nesta manhã, 23, a São Paulo, mas não terá compromissos públicos, segundo informou a assessoria do Palácio do Planalto ao . A previsão é de que o chefe do Executivo retorne na segunda-feira, 24, a Brasília. A ida de Lula à capital paulista neste domingo não estava prevista. Na semana passada, o presidente ficou fora de Brasília entre quarta, quinta e sexta-feira em uma rodada de agendas pelos Estados do Nordeste para anunciar investimentos do governo federal.