Ralf compartilha homenagem a Chrystian e lamenta: Saudades

Ralf postou uma declaração ao irmão, Chrystian, com quem dividiu os palcos e a vida, na tarde do sábado, dia 22. Chrystian morreu na última quarta-feira, dia 19, e chocou o Brasil. Diversos famosos já publicaram homenagens ao cantor, inclusive Ralf, que agora compartilhou mais uma:

Meu irmão querido... Mesmo separados, em alguns minutos, antes de entrar no palco, eu refletia.. .A vida nos abençoou tanto e tanto, que muitas vezes conseguimos levar Chrystian e Ralf no mesmo espaço de tempo e dia, o nosso legado, a nossa música.

Além disso, o artista diz que o amor e o legado entre os dois sempre foi maior que uma separação, e que eles nunca ficarão separados:

Em Minas Gerais, com você, meu irmão, os fãs ouviam e curtiam Chrystian e Ralf. Eu em Goiânia, os fãs ouviam e curtiam Chrystian e Ral e as vezes coincidentemente no mesmo horário. Isso me fazia pensar que a nossa música, o nosso legado, era maior que uma separação, nunca nada, nem ninguém, nem nós mesmos, conseguimos separar Chrystian e Ralf. E como a vida foi generosa com Chrystian e Ralf!

O cantor finaliza abrindo o coração e deixando um recado para o irmão:

Saudades. Te Amo muito e para sempre.