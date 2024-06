Estado inclui Linha 20-Rosa em programa de transportes férreos

O governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), incluiu o projeto da Linha 20-Rosa, que vai ligar o Grande ABC à Capital, no novo programa SP Nos Trilhos, que prevê a ampliação do transporte férreo no Estado. Decreto publicado no dia 3 de junho formalizou a criação do pacote de mobilidade, que engloba 40 projetos de novas linhas ou estações de metrô, trem e VLT (Veículos Leves sobre Trilhos).

O SP Nos Trilhos será administrado pela SPI (Secretaria de Parceria e Investimentos) em conjunto com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos)e outras Pastas, como Transportes Metropolitanos, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e Turismo e Viagens. Embora o Metrô tenha ficado fora do programa, o decreto menciona a Linha 20-Rosa entre os nove projetos já qualificados pela SPI.

Em nota enviada ao Diário, a SPI informou que “o Programa SP nos Trilhos tem como foco o transporte ferroviário por superfície e ligação entre cidades. Por isso a presença da CPTM. Entretanto, quando os estudos envolverem o transporte subterrâneo e/ou metroviário, o Metrô, como empresa pública, também participará da elaboração dos respectivos projetos”.

Em maio, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que tem o desejo de iniciar as obras da Linha 20-Rosa no Grande ABC – o mandato termina em 31 de dezembro de 2026. Segundo o chefe do Executivo, o Estado procura terrenos na região para implementar o pátio de manobras e manutenção dos trens do futuro modal.

Com poucos locais disponíveis, Metrô e governo estadual avaliam duas áreas para a implementação da estrutura. A primeira opção é o terreno localizado entre as avenidas dos Estados e Antônio Cardoso, no Centro de Santo André, onde funcionava a unidade da Rhodia, divisão brasileira do grupo francês Rhône-Poulenc – a área foi vendida à Goodman Brasil, o que pode ser um entrave para o Estado. Outra área analisada fica nos arredores da estação Capuava da CPTM, mas também há questões envolvendo a distância até a última parada do Metrô, projetada para a região central de Santo André.

Durante audiência pública realizada em janeiro em Santo André, o Metrô estimou que a Linha 20-Rosa será entregue até 2035. Há uma licitação aberta pela companhia para contratar empresa que ficará responsável por confeccionar estudos de engenharia de arquitetura para elaboração do projeto básico do modal que chegará à região. A previsão para execução dos serviços é de 24 meses.

O Metrô estima que a Linha 20-Rosa terá extensão de 33 km, com 24 estações e dois pátios de manutenção, entre as estações Santa Marina, no bairro da Lapa, na Capital, e Santo André, passando também pelas regiões de Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo. O modal terá conexão direta com diversas linhas de transporte sobre trilhos do próprio Metrô e da CPTM. A expectativa é de que cerca de 1,3 milhão de passageiros utilizem o modal diariamente. Para isso, será disponibilizada uma frota de 50 trens, com 133 segundos de intervalo entre as passagens deles pelas estações.