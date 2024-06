Bolo de Ana Maria Braga, visita da família e muita emoção! Saiba como foi a festa surpresa de Marcos Mion no Caldeirão

Marcos Mion ganhou uma super festa de aniversário no Caldeirão do último sábado, dia 22, para comemorar os seus 45 anos de idade e quem preparou os comes e bebes foi uma pessoa muito especial. Demonstrando muito carinho e admiração pelo apresentador, Ana Maria Braga enviou decoração, bolo e docinhos.

Feliz com o presente, o aniversariante agradeceu:

- Te amo muito, Ana. Muito obrigado. Você é uma inspiração para mim, uma das pessoas que guardo em uma daquelas caixinhas onde é difícil de acreditar que eu possa ter uma relação com você. Você sempre para mim vai ser uma pessoa que vou olhar para cima. Você está muito acima, está muito além, é um ser humano muito abençoado, poder olhar nos seus olhos é uma das experiências mais profundas que eu já tive como ser humano. Você mora no meu coração e vai sempre morar.

O programa preparou uma série de homenagens para Mion, que recebeu emocionantes mensagens de Supla, Paulo Ricardo, Wanessa Camargo, Lucas Fresno, Di Ferrero, Antonio Fagundes e Ana Maria Braga. Porém, duas em especial fizeram o artista ir às lágrimas: as de Carmen e Décio, seus pais.

Carmen estava sentada na plateia e fez uma aparição surpresa, dizendo:

- Você está no palco dos seus sonhos, celebrando tantas realizações, mas a maior conquista foi a família que você construiu. Desejo uma vida criativa, com amor e alegrias.

Já Décio enviou um recado em vídeo, por recentemente ter passado por uma cirurgia.

- Que você continue sendo luz nas nossas vidas!, disse ele.Tomado de emoção, o apresentador acabou caindo no choro e ressaltou a importância que a família tem em sua vida.

Porém, as surpresas não haviam acabado por aí e ainda entraram no estúdio a esposa Suzana e os filhos Romeu, Donatella e Stefano.

- Hoje é o seu dia, você merece tudo de bom. Eu tinha falado antes que eu queria vir aqui te ver pessoalmente e eu vim. Aí eu entrei para e dar um abracinho de parabéns, disse Romeu.

Após abraçar a família e receber todo o carinho dela, Mion encerrou o programa cantando Jota Quest.