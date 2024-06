Após polêmica, neto de Luiz Gonzaga revela que conversou com Juliette e se acertou com a cantora

Como você viu aqui no ESTRELANDO, Juliette lançou a canção Galopar, que é uma releitura de Pagode Russo de Luiz Gonzaga. Diante disso, Daniel Gonzaga, neto do Rei do Baião fez uma publicação nas redes sociais dizendo que a música é propriedade da gravadora e, por conta disso, não era necessária uma autorização formal da família Gonzaga, mas ele acredita que seria moralmente necessário consultá-la.

A equipe da cantora acabou se pronunciando e informou a editora teria falado com os familiares do cantor e compositor e assegurado que os eles haviam autorizado o lançamento e que não havia restrições. Após a publicação da nota, Daniel contou que conversou com Juliette e conseguiu se acertar com ela.

No X, antigo Twitter, ele declarou que ambos buscam preservar a cultura nacional e isso vai além de conflitos por direitos entre editoras.

Conversei com Juliette agora. Pactuamos algo importante hoje sobre a cultura nacional. Esse jogo é muito maior do que a gente. Não é sobre nós. É sobre valorização. Ela sabe bem disso. Assim como eu, é uma amante da nossa cultura. Sua ajuda é fundamental. Diálogos servem para isso. As autorizações foram trocadas entre editoras. Não é sobre a Juliette. É sobre um mercado que nos mastiga e engole. Ela não MENTIU em momento algum e foi muito MULHER de ligar no meu telefone e elucidar a questão comigo. Meus respeitos e a minha defesa à amiga Juliette.

Em resposta às publicações, a famosa escreveu:

A exaltação da cultura nordestina é uma das coisas mais importantes da minha vida.