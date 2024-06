Ronald Antonucci, da dupla Os Vips, morre aos 81 anos de idade

Em 2024, muitos fãs foram surpreendidos com notícias de artistas que morreram. Ronald Antonucci morreu aos 81 anos de idade. O cantor fazia parte da dupla Os Vips ao lado do irmão Márcio Antonucci, que morreu em 2014.

A triste notícia foi dada por Bruno Antonucci, sobrinho do cantor, através das redes sociais. Ao compartilhar um registro do tio cantando com seu pai no palco, ele escreveu:

Foto feita em 2012, primeira e única vez que pude fotografar os dois no palco. Saber que meu tio Ronald nos deixou é triste mas quero pensar que ele e meu pai estão juntos cantando em outros palcos, lá do outro lado. A causa da morte não foi informada pela família.

Os Vips fizeram sucesso na época da Jovem Guarda e tinham hits como Faça alguma coisa pelo nosso amor, A Volta e Emoção.