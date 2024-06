CRB vence lanterna Guarani e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O CRB se reencontrou com o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do lanterna Guarani, o time alagoano fez o dever de casa neste sábado, no estádio Rei Pelé, e venceu o rival direto por 1 a 0, pela 12ª rodada, deixando a zona de rebaixamento.

O gol de Gegê fez o CRB subir para 12 pontos e ainda tem um jogo a menos que os demais. Já o Guarani teve a estreia do técnico Pintado no comando e chegou a oito jogos sem vencer, amargando a última colocação, com apenas cinco pontos.

O duelo começou quente entre os desesperados. O Guarani foi quem deu as caras primeiro, em cabeceio de Léo Santos, por cima do gol. A resposta do CRB foi imediata. Gegê puxou da direita para o meio e bateu de longe, para defesa de Vladimir. Os donos da casa gostaram dessa jogada.

Mike repetiu o lance e Vladimir espalmou. A bola sobrou para Léo Pereira, que cruzou na cabeça de Gegê abrir o placar, aos 28 minutos. Com a vantagem, o time alagoano abaixou as linhas e trocou mais passes do que finalizou. O Guarani chegou em jogada individual de Airton, mas foi pouco para buscar o empate.

A segunda etapa voltou sob forte chuva, que deixou o gramado pesado e a bola escorregadia. A alternativa encontrada foi o jogo aéreo, principalmente pelo lado do Guarani. Caio Dantas teve duas chances, mas cabeceou nas mãos de Matheus Albino.

Jogando com estratégia, o CRB buscou prender a bola no campo de ataque e gastar o tempo no relógio. Na reta final, o time paulista até tentou pressionar, mas esbarrou em muitos erros técnicos, que não chegaram a assustar a defesa alagoana.

Na próxima rodada, o Guarani terá nada menos que o dérbi contra a rival Ponte Preta, no domingo (dia 30), às 18h30, no Brinco de Ouro, em Campinas. Já o CRB atua na segunda-feira, contra o Brusque, às 21h00, ainda no Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 GUARANI

CRB - Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Gustavo Henrique e Jorge (Heron); Falcão (Caio César), Rômulo e Gegê; Mike (Lucas Kallyel), Anselmo Ramon (João Neto) e Léo Pereira (Getúlio). Técnico: Daniel Paulista.

GUARANI - Vladimir; Heitor (Diogo Mateus), Douglas, Léo Santos e Yuji; Anderson Leite (Reinaldo), Matheus Bueno e Luan Dias (Lucas Araújo); Airton (Bruno Oliveira), Caio Dantas e João Victor (Luccas Paraizo). Técnico: Pintado.

GOL - Gege, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rômulo, Lucas Kallyel e Léo Pereira (CRB); Anderson Leite, Reinaldo, Douglas e Léo Santos (Guarani).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).