Ramalhão vence com gol contra e entra na zona de classificação

O Santo André entrou neste sábado (22) na zona de classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Ramalhão tinha a difícil missão de bater a Inter de Limeira, então líder do Grupo A7, jogando no Estádio Bruno José Daniel, e conseguiu cumpri-la com uma “ajudinha” da equipe adversária, que marcou contra, com Rafael Silva, garantindo a vitória por 1 a 0.

Apesar do objetivo complicado, o time andreense confiava em manter uma sequência positiva. A equipe do Grande ABC, que agora ocupa a terceira posição, com 14 pontos, aumentou sua série invicta para cinco jogos e abre três de vantagem para o Costa Rica-MS, que ainda joga na rodada e é o quinto. A Inter de Limeira perdeu a liderança para o Maringá, do Paraná, após o revés, estacionada nos 20 pontos.

O gol saiu após pressão do Ramalhão no início do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, aos 15, Rafael Silva desviou contra o próprio gol. O Santo André tem pela frente um duelo regional em disputa direta pelo G-4, quando enfrenta o Água Santa no sábado (29), às 18h, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 1 X 0 INTER DE LIMEIRA

SANTO ANDRÉ

João Gabriel; Ben-Hur (Gabriel Paz), Matheus Mega, Rafael Milhorim e Enzo; Lucas Oliveira, Daniel Pereira e Júlio Cesar; Kawan (Jesus Jr.), João Marcos (Jhonatas) e Dioran (Ighor Gabryel).

Técnico: Leston Junior.

INTER DE LIMEIRA

André Luiz; Williams, Gui Mariano, Diego Jussani e César; Gustavo Hebling (João Felipe), Lucas Café, Cesinha (Matheus) e Albano (Felipe Fonseca); Rafael Silva (Erick) e Kaue (Juninho).

Técnico: Felipe Conceição.

Gol: Rafael Silva (contra), aos 15 minutos do segundo tempo.

Juiz: Francisco Soares Dias (RS).

Renda e público: R$ 9.065, para 771 pagantes.

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, à tarde.