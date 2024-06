Eduardo Vidoski retira pré-candidatura a prefeito

Atualizada às 18h21

Um mês e meio depois de lançar sua pré-candidatura à Prefeitura de São Caetano, o empresário Eduardo Vidoski (PRD) anunciou neste sábado (22) a desistência do projeto majoritário, confirmando boatos que davam conta de que poderia abrir mão da disputa pela sucessão de José Auricchio Júnior (PRD).

“Houve um problema de agenda com minhas empresas, o que me impede de conciliar a campanha com as atividades como empresário. Em respeito ao partido, retiro a pré-candidatura”, disse Vidoski, que é proprietário de quatro indústrias do segmento de metalurgia no município.

“Não posso prejudicar a chapa do PRD de 22 pré-candidatos a vereador, que continuam no processo, assim como eu permaneço na presidência do partido em São Caetano, sem problema nenhum”, prosseguiu o perredista, em entrevista ao Diário.

Antes de lançar a pré-candidatura ao Palácio da Cerâmica, Eduardo Vidoski sinalizou a possibilidade de compor com o vereador Tite Campanella (PL), nome definido por Auricchio para representar o grupo governista na eleição majoritária em outubro.

Porém, o anúncio da pré-candidatura de Tite, feito pelo prefeito em 5 de abril, último dia da janela partidária que permitia aos vereadores trocar de sigla, causou mal-estar na Câmara, pois impediu eventual reorganização de forças entre as siglas aliadas e teria deixado insatisfeita parte do grupo auricchista.

Vidoski garantiu que o PRD de São Caetano não lançará candidato majoritário para substituí-lo e não descartou a hipótese de ingressar na candidatura governista. “Tudo é possível. Vamos nos pronunciar ainda esta semana, entre quinta e sexta-feira, sobre o posicionamento do partido. Garanto a você que o PRD não ficará em cima do muro”, prometeu.