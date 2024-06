Taylor Swift se desespera de brincadeira com objeto pegando fogo: - Acho que vamos morrer

Taylor Swift, também conhecida pelo seu humor e seu jeito meio doido, ficou desesperada ao ver um objeto pegando fogo em sua casa. Ela estava acompanhada de Gracie Abrams, cantora que acabou de lançar um feat com a loirinha, Us, faixa do novo álbum dela. A mesma foi quem compartilhou o vídeo na internet homenageando a estrela da The Eras Tour e agradecendo a colaboração:

Escrever essa música inteira das 02h às 06h foi uma das maiores diversões que eu já tive em toda minha vida. Taylor Swift, agora a gente sabe como usar um extintor de incêndio. Eu te amo.

Taylor no vídeo olha para o fogo e pergunta o que ela deve fazer, depois sai correndo para pegar o extintor de incêndio e brinca:

- Acho que vamos morrer! - Gracie ri e fala: - Não vamos morrer!

Além disso, ao pegar o extintor, a loirinha não consegue usá-lo de primeira e se desespera ainda mais, chegando até a xingar o objeto. Depois que o fogo é apagado, as duas caem na gargalhada enquanto o gato de Taylor, Benjamin, entra no lugar.

Taylor no final reclama que sua bolsa e sapatos foram arruinados.