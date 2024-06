Em meio de rumores de briga, Giovanna Pitel deixa Fernanda Bande de fora na homenagem ao fim do programa Na Cama com Pitanda

Giovanna Pitel e Fernanda Bande estão sendo alvo boatos de briga nos bastidores do programa Na Cama com Pitanda, do Multishow, estrelado por elas. Agora, os rumores aumentaram após Pitel deixar sua amiga fora da homenagem ao último episódio.

Pitel postou uma sequência de fotos agradecendo e celebrando a oportunidade, e Fernanda não aparece nelas. Na legenda, ela abriu o coração:

Hoje vai ao ar o último episódio do nosso programa e eu sigo em êxtase por tudo que vivi durante os últimos meses! Seis meses se passaram desde que a minha vida mudou. E estou com uma linda sensação de dever cumprido. Seis meses de muita intensidade, trabalho e mudanças. Muito mais vem por aí, obrigado a todos os envolvidos por essa jornada maravilhosa!

Alguns internautas se incomodaram com a ex-BBB sendo deixada de lado e comentaram:

Só esqueceu de agradecer a pessoa mais importante de tudo isso: A Fernanda, que era a sua base e que fez nascer todo esse projeto. Vocês se perderam por bobagem! Que pena, mesmo a gente percebendo algo estranho, foi tudo lindo, vocês nasceram para se comunicar; disse uma seguidora.

E a foto com a Fernanda? Esqueceu no churrasco?; disse outra.

Fernanda, por outro lado, postou um vídeo em agradecimento e citou o nome da parceira de programa. Na legenda, a ex-BBB também fez uma declaração:

Hoje encerramos a temporada de Na Cama Com Pitanda com o sentimento de gratidão a todos os espectadores, aos convidados, a minha parceira Pitel, nossa diretora Patrícia Cupello, e a toda equipe que esteve ao nosso lado, sem vocês nada disso seria possível... O talento, a dedicação e a paixão de cada um foram essenciais para fazer essa engrenagem girar. Encerro esse ciclo repleta de aprendizado e levo comigo a certeza de que novas oportunidades e desafios nos aguardam no futuro. Muito obrigada a todos por essa experiência inesquecível!

Pitel ainda deixou um comentário na publicação da amiga:

Que temporada linda, sou feliz em ter dividido isso com você!

Em entrevista ao Lucas Pasin, Pitel negou os rumores que as duas teriam brigado.