Após prever pole, Norris comemora ?volta perfeita? no GP da Espanha de F-1

Os três pódios nas últimas quatro corridas da Fórmula 1 mudaram a confiança de Lando Norris, que previu a pole no Grande Prêmio da Espanha. O CEO da McLaren, Zak Brown, revelou que o britânico foi para as pistas, neste sábado, com a certeza de que iria brigar pelo melhor tempo. Ele foi 0s020 mais rápido do que o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

"Foi uma volta incrível. Falei com Lando e Oscar antes de saírem à pista, e Lando estava confiante de que tinha chance de fazer a pole. A equipe o liberou na hora certa, e ele conseguiu um bom vácuo no primeiro setor, que fez a diferença. Nosso ritmo de corrida parece forte, mas tudo pode acontecer", disse Brown.

Com sorriso de orelha a orelha, Norris comemorou a sua primeira pole na temporada, e a segunda na carreira. Ele repetiu o feito quase três anos depois. A última vez que havia largado na frente foi no GP da Rússia, em 2021.

"Foi uma volta praticamente perfeita. Você sabe quando está em uma volta boa. Estou muito feliz. A minha melhor pole position, mesmo que eu não tenha tido muitas. Nós fomos rápidos durante todo o fim de semana e eu sabia que precisava de uma volta perfeita. Também agradeço aos fãs daqui, que são maravilhosos", afirmou.

Ele exaltou também a evolução da McLaren nas últimas corridas. Não é só neste fim de semana, desde Miami estamos muito fortes, mas hoje eu consegui uma volta excelente. Verstappen e a Red Bull estavam um pouquinho mais rápidos, mas fizemos algumas mudanças e estou muito feliz de estar na pole. Esse é o objetivo (transformar a pole em vitória), mas sei que vai ser difícil contra Max e Lewis Hamilton Mas estamos aqui para vencer."

Diferente de seu companheiro de equipe, Oscar Piastri não teve a mesma sorte e vai largar apenas na décima posição. Além de Norris, Verstappen e Hamilton, está atrás também de George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Sérgio Pérez, e Esteban Ocon. A largada para o GP da Espanha está prevista para este domingo, às 10h (de Brasília).