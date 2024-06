Bruna Biancardi encanta seguidores ao mostrar Mavie vestida com um macacão de vaquinha

Mavie mal chegou no mundo e já desfilou vários looks estilosos, claro, escolhidos pelos papais. Bruna Biancardi fez os seguidores morrerem de amores ao compartilhar belíssimos registros da filha com um macacão de vaquinha.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora publicou dois cliques da menininha toda fofinha com seu pijaminha, que ainda contava com uma coroa no gorro.

A pequena, que é fruto do relacionamento da famosa com Neymar Jr., ainda exibiu todo o seu chame com meias rosa de coração.