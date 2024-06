Mãe de Matteus Amaral começa a montar enxoval para futuros netos e prevê que Isabelle Nogueira terá gêmeos

Serão papais? Isabelle Nogueira e Matteus Amaral seguem com o romance firme e forte desde que saíram do BBB24 e parece que a família deles já está na expectativa que eles tenham filhos em breve. A mãe do gaúcho chegou a surpreender os internautas ao revelar que já está montando um enxoval para os netos.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Luciane Amaral surgiu toda animada segurando duas roupinhas de bebê personalizadas que contava com imagens de Isabelle e Matteus estampadas. A matriarca contou que já está prevendo que o casal terá gêmeos:

- Oi, pessoal! Eu vim aqui mostrar para vocês, já estou com os macacõezinhos dos meus netinhos, olha aqui a Isabelle... Já comecei a fazer o enxoval porque eu sei que vai ser um casal de gêmeos! E tem um macacão para cada um. Olha que coisa mais linda!

Em seguida, a mãe do ex-BBB disse que vai guardar as peças com ela e as levará para Manaus quando os netinhos nascerem.

- Eles vão ficar aqui com a vovó e quando eles nascerem, a vovó vai levar para Manaus para pôr nos bebês.

A web ficou intrigada com o vídeo e começou a especular sobre uma possível gravidez da musa do Boi Garantido.