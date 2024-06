Charge - 22 de junho de 2024

A decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), anunciada na quarta-feira, de manter a cassação do mandato do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD), por captação ilegal de recursos de campanha em 2016, tem potencial para causar danos eleitorais e à imagem do candidato governista ao Palácio da Cerâmica, vereador Tite Campanella (PL). Essa é a avaliação de Jair Meneguelli (PT), Mario Bohm (Novo) e Professor Rafinha (Psol), também postulantes à sucessão municipal. Procurado pela reportagem, Tite não quis se pronunciar sobre o assunto e Fabio Palacio (Podemos) não foi localizado.