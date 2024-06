Após ser preso por dirigir embriagado, Justin Timberlake quebra silêncio durante show: - Foi uma semana difícil

Justin Timberlake se tornou um os assuntos mais comentados do momento após ser preso por dirigir embriagado. Durante seu show em Chicago, que fez parte da turnê Forget Tomorrow World Tour, o cantor quebrou o silêncio e primeira declaração sobre o assunto enquanto conversava com a plateia presente no estádio United Center.

Segundo informações do Page Six, o artista disse que tanto ele quanto os fãs passaram por altos e baixos e confessou que está passando por um período difícil.

- Foi uma semana difícil. Eu sei que às vezes sou difícil de amar, mas vocês continua me amando de volta.

Anteriormente, fontes haviam revelado ao veículo que o incidente não afetaria a turnê e que Justin continuaria a promover de seu álbum [Everything I Thought It Was] conforme planejado, o que, é claro, inclui as datas da turnê.