PSDB sinaliza chapa puro-sangue em Mauá

O empresário Zé Lourencini, pré-candidato a prefeito em Mauá e presidente municipal do PSDB, não descarta formar chapa puro-sangue na disputa pela Prefeitura. Provável nome para a composição está no Legislativo mauaense. Trata-se do vereador Leonardo Alves. O anúncio público deve acontecer nos próximos 15 dias. “Fazemos tudo em grupo. Não há problema nisso, o que mostra a integridade do partido”, discorreu Lourencini.

A declaração foi dada menos de uma semana depois de Juiz João (PSD) abrir mão da pré-candidatura a prefeito para ser vice no projeto de reeleição do atual chefe do Executivo de Mauá, Marcelo Oliveira (PT). Vale lembrar que o tucano e o pessedista estudavam a possibilidade de união para a eleição.

Vereador e advogado, Leonardo Alves não rechaça a possibilidade de ser vice em projeto político encabeçado por Lourencini. “É uma decisão que tem de ser pensada com calma, mas me coloco à disposição desde que o grupo político, a chapa de pré-candidatos à vereança e a liderança do Zé entendam que posso somar, estarei com ele”, afirmou ao Diário.

As falas foram ditas durante lançamento da pré-candidatura de Lourencini. O ato político ocorreu no Centro Recreativo do Sindicato dos Servidores Públicos, Autárquicos e da Câmara de Mauá, na Vila Bocaina. Segundo a organização, um público de 1,5 mil pessoas se reuniu em apoio ao empresário.

Antes de conversar com o Diário, Zé Lourencini, no palco, elevou o tom das críticas aos principais adversários, o prefeito Marcelo Oliveira e o deputado estadual e pré-candidato a prefeito Atila Jacomussi (União Brasil). “Mauá merece respeito e carinho para a população não precisar ter mais de entrar com liminar para conseguir vaga em creche ou esperar oito meses para conseguir uma consulta.”

Para o empresário, a cidade há anos é uma “comarca de Santo André”. Para mudar isso, Lourencini diz que há uma opção, a “de colocar gente certa no lugar certo. Levar para a Prefeitura um gestor, que cuide da coisa pública, como uma empresa”.

Na mesma linha da liderança tucana, Leonardo Alves afirmou que muitos tentam mostrar uma polarização, que não existe. “Lourencini não é a terceira via, é a melhor via”, discursou.