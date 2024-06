Marangoni destina R$ 2,5 mi em emendas para o Grande ABC

O deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) enviou R$ 2,5 milhões em emendas para as cidades de Santo André, onde tem base eleitoral, e São Bernardo. Os recursos serão destinados ao custeio de MAC (Média e Alta Complexidade) na Saúde e têm como objetivo melhorar o atendimento à população, de forma a reduzir as filas de espera.

Cabe agora a cada município decidir de que maneira os valores serão usados. “Sabemos que a área da Saúde é uma das que mais demandam recursos e atenção. Por esse motivo, fiz questão de viabilizar as emendas para nossas cidades. É meu compromisso com Santo André e o Grande ABC”, disse Marangoni.

“Já destinamos mais de R$ 300 mil a entidades no mês passado e seguimos articulando junto aos ministérios e outros órgãos para mais liberações orçamentárias. Em breve teremos novos anúncios”, prosseguiu o deputado.

Em 2023, primeiro ano de seu mandato, Marangoni já havia disponibilizado R$ 700 mil em verbas de custeio para seis entidades sociais, por meio articulações no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. No mês passado, três entidades de Santo André foram beneficiadas com emendas, que somam R$ 370 mil. São elas: Casa de Lucas, Amélia Rodrigues e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).