Skatistas da região garantem vagas na Olimpíada de Paris

Na última etapa de classificação do skate para a Olimpíada de Paris, a OQS Budapest, disputada na Hungria, os skatistas do Grande ABC Giovanni Vianna e Raicca Ventura garantiram suas vagas ainda na primeira fase do evento, disputada na última quinta-feira (20).

Apesar de não avançar para as semifinais da classificatória, Giovanni Vianna, de Santo André, somou pontuação suficiente para ficar na décima posição do ranking mundial, sendo o brasileiro melhor colocado, e garantiu a presença em sua segunda disputa olímpica na categoria masculina de skate street, aos 23 anos. Juntamente com ele, Kelvin Hoefler, medalhista de prata em Tóquio-2020, também confirmou a classificação na modalidade.

Além da participação nos últimos Jogos Olímpicos, Vianna é o atual campeão da SLS, Campeonato Mundial de Skate Street.

Já pelo park feminino, a também andreense Raicca Ventura, sétimo lugar do ranking mundial da categoria e a primeira entre as brasileiras, garantiu o nono melhor desempenho das preliminares e chegou às semifinais na classificatória. O resultado foi suficiente para que a jovem de 17 anos garantisse a passagem para Paris no próximo mês. Dora Varela, também do park feminino, é outra brasileira classificada para a Olimpíada.

Apesar de jovem, Raicca já acumula três títulos nacionais em sua modalidade e também a conquista de uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023.

Nas disputas de Paris-2024, 22 atletas participarão em cada categoria dos eventos de skate, totalizando 88 competidores. E cada país participante poderá levar no máximo três skatistas, com base no ranking mundial.

MAIS BRASILEIROS

No skate street feminino, Rayssa Leal, a Fadinha, também garantiu a participação nos Jogos Olímpicos de Paris. A jovem de 16 anos foi medalha de prata nas competições de Tóquio, em 2021. Além disso, juntamente com Giovanni Vianna no masculino, a atleta também é a atual campeã mundial da modalidade feminina.

Augusto Akio e Luigi Cini irão realizar suas estreias olímpicas e são os skatistas que vão representar o Brasil na categoria de skate park masculina. Com Pedro Barros, prata nos últimos Jogos, o Brasil fecha os três participantes na modalidade.