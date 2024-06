Quadrilha de patins espera público no Atrium Shopping

Uma programação de quadrilha para quem se aventura sobre os patins está programada para este domingo (23), às 15h, no Atrium Shopping de Santo André (Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon). O ''''Arraiá de Patins'''' acontecerá gratuitamente no Piso 2 e o convite é para que os participantes se vistam a caráter, além das rodinhas nos pés.

Segundo a organização do evento, o uso de capacete segue sendo obrigatório. O espaço fica à disposição para que cada participante leve um prato doce ou salgado e uma bebida não alcoólica para a realização de uma festinha comunitária.

A Festa Junina Solidária do centro comercial segue também no próximo final de semana, no Piso 2, das 12h às 22h. Com a comercialização de comes e bebes, todo o lucro da venda das barracas será revertido para as instituições participantes.

No dia 29 será a vez de homenagear a rainha da sofrência Marília Mendonça, com o cover Lorena Alexandre, na Praça de Alimentação, a partir das 19h.