Como será o primeiro fim de semana de inverno em SP? Veja previsão e cuidados com baixa umidade

O primeiro fim de semana do inverno será marcado por temperaturas elevadas para esta época do ano, assim como baixos índices de umidade no período da tarde na cidade de São Paulo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

"A grande massa de ar seco que predomina sobre o interior do Brasil e impõe o bloqueio atmosférico continua mantendo o tempo estável e ensolarado, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade", afirma o órgão municipal. Nesta sexta-feira, 21, o dia segue com tempo seco e ensolarado. Não há expectativa de chuva na Grande São Paulo.

No sábado, 22, a expectativa é de mais um dia de sol e temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia. "Atenção para os baixos índices de umidade, que devem atingir valores próximos aos 30% nas horas mais quentes", alerta o CGE. Para domingo, 23, a projeção é de um cenário semelhante.

Diariamente, o CGE observa os níveis de umidade relativa do ar na cidade. Desta forma, é importante ficar atento às medições e adotar medidas que possam ajudar a amenizar os impactos à saúde. Veja dicas abaixo.

A Meteoblue acrescenta que na segunda-feira, 24, as temperaturas devem se manter ainda elevadas, variando entre 16ºC e 29ºC. Para terça-feira, 25, há uma possibilidade de mudança na condição climática, ficando a máxima em torno dos 20ºC, com chance de garoa. Na quarta-feira, 26, no entanto, os termômetros voltam a subir, podendo chegar aos 26ºC.

Veja a previsão para os próximos dias:

Sábado: entre 11ºC e 25ºC;

Domingo: entre 13ºC e 26ºC;

Segunda-feira: entre 16ºC e 27ºC;

Terça-feira: entre 15ºC e 20ºC;

Quarta-feira: entre 16ºC e 26ºC.

O que esperar do inverno neste ano?

O inverno começou oficialmente na quinta-feira, 20, às 17h51 (horário de Brasília). Segundo a Climatempo, a formação e gradual intensificação de um novo episódio do fenômeno La Niña terá influência no padrão de temperatura e de precipitação no decorrer da estação neste ano.

Os primeiros efeitos serão mais evidentes no que se refere à umidade baixa. O tempo seco persistente também favorecerá prováveis ondas de calor entre agosto e outubro. Até lá, o frio pouco intenso deve prevalecer em grande parte do Brasil.

Confira algumas dicas para ajudar a amenizar os efeitos da baixa umidade:

Quando tomar banho, deixe a porta do banheiro aberta para o vapor se espalhar para os outros cômodos;

Realizar a limpeza do nariz com soro fisiológico também ajuda a retirar irritantes das narinas;

Colírio nos olhos ajuda na hidratação ocular;

Passe hidratante no corpo até três minutos após sair do chuveiro para reter a umidade adquirida durante o banho;

Deixe roupas secando na lavanderia com a porta aberta e janelas fechadas para umidificar outros cômodos;

Coloque toalhas umedecidas pela casa, assim como bacias com água;

Deixe plantas também nos ambientes da casa.