Astro de Desgraça ao Seu Dispor, Seo In Guk anuncia vinda ao Brasil com evento para fãs

Mais um astro dos doramas está vindo ao Brasil! Considerado um dos maiores galãs das séries sul-coreanas, Seo In-Guk anunciou que realizará um fanmeeting em São Paulo no dia 24 de agosto. O evento para fãs acontecerá no Vibra e terá a venda dos ingressos aberta às 13h da próxima segunda-feira, dia 24.

O evento contará com performances exclusivas, muita música, jogos interativos, interações dietas e sessões de perguntas e respostas. As fãs de In Guk já estão animadas com a notícia de que ele pisará em solo brasileiro.

O artista é mais conhecido por ter protagonizado o k-drama Desgraça ao Seu Dispor. Outros títulos de sucesso que ele possui no currículo são Café Minamdang, O Jogo da Morte, Reply 1997 e O Sorriso Deixou Seus Olhos. Além da carreira como ator, ele também é cantor e já lançou diversos hits.