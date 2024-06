São João de Diadema começa nesta sexta na Praça da Moça

O São João de Diadema começa hoje, na Praça da Moça. O evento terá danças em quadrilha, comidas e bebidas típicas, além de diversas apresentações até o dia 30 de junho. Nos fins de semana, os shows começam às 15h. Em dias úteis, às 18h.

Hoje será a vez de DJ Ju Salty e Lira Musical de Diadema Convida Renato Teixeira. Amanhã, Circuladô de Fulô, Jackson Rufino, Quadrilhas Juninas, DJ Elcin e DJ Iasmin. No domingo (23), a praça receberá Yasmin Santos, Erikka, Jeff Machado, Anderson Lirah, DJ Ju Salty. Na terça-feira (25), o evento terá Fábia Rodrigues, Trio Amizade, Nego Do Acordeon e DJ Carlu. No dia seguinte, Fabinho Zabumbão, Forró Konsiderado, Alemão GT e DJ Carlu. Na sexta (28), Juliette, Geiza Guedes, Neguinho Bahia & Xandy Bahia e DJ Carlu. No dia 29, Bicho de Pé, Gaviões do Nordeste, Quadrilhas Juninas, DJ Puff e DJ Carlu. O encerramento será no dia 30, com Zeca Baleiro, Pelejah de Jah, Mulango Dengo, Bonecões da Fábrica de Cultura e DJ Carlu.