Seleção masculina tropeça de novo e volta a adiar vaga na fase final da Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei voltou a tropeçar na Liga das Nações nesta sexta-feira. Desta vez, a equipe comandada por Bernardinho levou 3 sets a 0 do Canadá, com parciais de 24/26, 19/25 e 24/26, na penúltima partida do time nacional na fase classificatória.

Assim, os brasileiros adiaram mais uma vez a classificação para a fase final, que reúne as oito melhores equipes da competição. O Brasil já poderia ter sacramentado a vaga se tivesse vencido os Estados Unidos por 3 a 1 na quinta - acabou perdendo por 3 a 2. Agora as apostas estão todas no confronto com a França, na madrugada de domingo, às 4h (de Brasília).

Com o resultado, o Brasil perdeu duas seguidas pela primeira vez nesta Liga das Nações. O time figura no sexto lugar, com chance de perder colocações na sequência da rodada por ter jogos a mais que os rivais. São seis vitórias em 11 jogos, com 20 pontos.

"O próximo jogo se tornou uma final para a gente. Não pode vacilar, não pode começar devagar, como fizemos hoje nos dois primeiros sets. Erramos muito no saque, nos ataques. Elevamos o número de erros. Já tínhamos conversado no vestiário sobre o Canadá, por ser uma equipe que cresce quando começa na frente, joga muito bem. Quanto tem uma pressão, eles sentem também", comentou o central Lucão.

"Conseguimos melhorar no terceiro set, mas acabamos errando algumas coisas que não podíamos ali no final do set. Mas é um aprendizado. Todo mundo está rodando, pegando experiência, crescendo ao longo do campeonato. O jogo de domingo é essencial para a gente. Não podemos vacilar", alertou o experiente jogador.

O maior pontuador do Brasil nesta sexta foi Darlan, com 12 acertos. Leal e Lucão anotaram nove pontos cada. Pelo lado canadense, Loeppky foi o maior destaque da partida, com 21 pontos.